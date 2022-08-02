НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 12:53

Москвич распылил в военных РФ перцовый газ со словами "Слава Украине!"

Житель Москвы напал на военных ВС РФ с перцовым баллончиком

<p>В Москве мужчина напал на военных ВС РФ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/42175" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Москве мужчина напал на военных ВС РФ. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве задержан мужчина, выкрикивавший проукраинские лозунги и распыливший в российских военных перцовый газ. О случившемся сообщает телеграм-канал SHOT.

31-летний Дмитрий Б. пришёл к столичной воинской части и устроил "перформанс" с криками "Слава Украине!". Военнослужащие такое поведение не оценили и предложили ему успокоиться и уйти. Однако у дебошира были другие планы, поэтому он достал газовый баллончик и распылил его прямо в караул.

В кратчайшие сроки Дмитрий был задержан и доставлен в полицию, теперь ему грозит уголовная ответственность. SHOT уточняет, что мужчина ранее привлекался за грабёж, кражи и причинение вреда здоровью.

Новосибирскому депутату вручили протокол о дискредитации Вооружённых сил России

Новосибирскому депутату вручили протокол о дискредитации Вооружённых сил России

Ранее сообщалось, что высказывания спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (ФК "Красава") будут проверены Следственным комитетом РФ на предмет распространения фейков о Российской армии.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров