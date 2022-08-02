Москвич распылил в военных РФ перцовый газ со словами "Слава Украине!"
Житель Москвы напал на военных ВС РФ с перцовым баллончиком
В Москве мужчина напал на военных ВС РФ. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве задержан мужчина, выкрикивавший проукраинские лозунги и распыливший в российских военных перцовый газ. О случившемся сообщает телеграм-канал SHOT.
31-летний Дмитрий Б. пришёл к столичной воинской части и устроил "перформанс" с криками "Слава Украине!". Военнослужащие такое поведение не оценили и предложили ему успокоиться и уйти. Однако у дебошира были другие планы, поэтому он достал газовый баллончик и распылил его прямо в караул.
В кратчайшие сроки Дмитрий был задержан и доставлен в полицию, теперь ему грозит уголовная ответственность. SHOT уточняет, что мужчина ранее привлекался за грабёж, кражи и причинение вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что высказывания спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (ФК "Красава") будут проверены Следственным комитетом РФ на предмет распространения фейков о Российской армии.