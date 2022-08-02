Москвич распылил в военных РФ перцовый газ со словами "Слава Украине!"

В Москве задержан мужчина, выкрикивавший проукраинские лозунги и распыливший в российских военных перцовый газ. О случившемся сообщает телеграм-канал SHOT.

31-летний Дмитрий Б. пришёл к столичной воинской части и устроил "перформанс" с криками "Слава Украине!". Военнослужащие такое поведение не оценили и предложили ему успокоиться и уйти. Однако у дебошира были другие планы, поэтому он достал газовый баллончик и распылил его прямо в караул.

В кратчайшие сроки Дмитрий был задержан и доставлен в полицию, теперь ему грозит уголовная ответственность. SHOT уточняет, что мужчина ранее привлекался за грабёж, кражи и причинение вреда здоровью.