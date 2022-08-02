Ковровая дорожка, плакаты и кресла: В здании Парламента Тайваня идёт подготовка к визиту Пелоси
В Парламенте Тайваня расстелили красную ковровую дорожку для встречи Пелоси
В здании парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку в ожидании вечернего прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает United Daily News.
На Тайване готовятся к встрече спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Видео © Twitter / Sinan Köroğlu
"Вот расстелена красная ковровая дорожка, вот в зале приготовлены кресла для встречи, а вот на улицах висят приветственные плакаты", — рассказывает издание о предстоящем приёме.
На публикуемых кадрах работники расстилают дорожку внутри и на подходе к зданию парламента. Пелоси намерена посетить учреждение уже в первой половине 3 августа.
Как сообщал Лайф, Пелоси в этой поездке планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее политик говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
Twitter / Sinan Köroğlu