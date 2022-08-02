Ковровая дорожка, плакаты и кресла: В здании Парламента Тайваня идёт подготовка к визиту Пелоси

В здании парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку в ожидании вечернего прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает United Daily News.

На Тайване готовятся к встрече спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Видео © Twitter / Sinan Köroğlu

"Вот расстелена красная ковровая дорожка, вот в зале приготовлены кресла для встречи, а вот на улицах висят приветственные плакаты", — рассказывает издание о предстоящем приёме.