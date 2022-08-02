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2 августа, 13:08

Ковровая дорожка, плакаты и кресла: В здании Парламента Тайваня идёт подготовка к визиту Пелоси

В Парламенте Тайваня расстелили красную ковровую дорожку для встречи Пелоси

В здании парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку в ожидании вечернего прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает United Daily News.

На Тайване готовятся к встрече спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Видео © Twitter / Sinan Köroğlu

"Вот расстелена красная ковровая дорожка, вот в зале приготовлены кресла для встречи, а вот на улицах висят приветственные плакаты", рассказывает издание о предстоящем приёме.

На публикуемых кадрах работники расстилают дорожку внутри и на подходе к зданию парламента. Пелоси намерена посетить учреждение уже в первой половине 3 августа.

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Как сообщал Лайф, Пелоси в этой поездке планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее политик говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.

Обложка ©

Twitter / Sinan Köroğlu

Татьяна Миссуми

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