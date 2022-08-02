В Роспотребнадзоре сообщили о единичных случаях заражения кентавр-штаммом ковида

За последние две недели среди новых случаев заражения коронавирусом доля линий штамма "омикрон" BA.4 и BA.5 составляет более 80%. Однако случаи инфицирования вариантом "кентавр" единичны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 0,83% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 — 82,58%. Геномные последовательности, отнесённые к штаммам "дельта" и "кентавр", фиксируются в единичных случаях", — уточняется в заявлении ведомства, сделанном по итогам селекторного совещания.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание, вызываемое новыми вариантами "омикрона", протекает часто в форме ОРВИ. Однако, несмотря на это, россиянам из уязвимых категорий необходимо надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом. В связи с ростом заболеваемости в ведомстве призвали граждан внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса.