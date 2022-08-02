В Роспотребнадзоре сообщили о единичных случаях заражения кентавр-штаммом ковида
Роспотребнадзор: Доля новых линий "омикрона" среди заболевших превысила 80%
За последние две недели среди новых случаев заражения коронавирусом доля линий штамма "омикрон" BA.4 и BA.5 составляет более 80%. Однако случаи инфицирования вариантом "кентавр" единичны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 0,83% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 — 82,58%. Геномные последовательности, отнесённые к штаммам "дельта" и "кентавр", фиксируются в единичных случаях", — уточняется в заявлении ведомства, сделанном по итогам селекторного совещания.
В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание, вызываемое новыми вариантами "омикрона", протекает часто в форме ОРВИ. Однако, несмотря на это, россиянам из уязвимых категорий необходимо надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом. В связи с ростом заболеваемости в ведомстве призвали граждан внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса.
Ранее Лайф писал о том, что в больницах Петербурга вслед за Москвой ужесточили антикоронавирусные меры. Врачам рекомендовано вернуть в клиниках масочный режим и измерение температуры на входе. На фоне роста заболеваемости ковидом в России бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, грозит ли стране новый локдаун.
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