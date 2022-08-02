Восемь истребителей ВВС США сопроводят борт Пелоси над Тайванем

Восемь истребителей F15 в сопровождении пяти самолётов-заправщиков подняты с американской базы на Окинаве, предположительно, для эскорта военного борта со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает NHK. Если самолёт с американской чиновницей действительно намерен сесть на Тайване, то это может произойти около 16:30 по московскому времени, так как, согласно сервису Flightradar24, лететь ей остаётся около 800 километров.