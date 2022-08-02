Восемь истребителей ВВС США сопроводят борт Пелоси над Тайванем
NHK: Восемь американских истребителей вылетели с японских баз для сопровождения борта с Пелоси
Восемь истребителей F15 в сопровождении пяти самолётов-заправщиков подняты с американской базы на Окинаве, предположительно, для эскорта военного борта со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает NHK. Если самолёт с американской чиновницей действительно намерен сесть на Тайване, то это может произойти около 16:30 по московскому времени, так как, согласно сервису Flightradar24, лететь ей остаётся около 800 километров.
Ранее стало известно, что борт Пелоси вылетел из Малайзии и неожиданно повернул в сторону Тайваня.
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Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.
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