Путин обсудил с Пашиняном соглашения по Нагорному Карабаху

"Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, Пашинян посещал Россию с визитом в апреле. В ходе встречи с Владимиром Путиным армянский премьер ещё раз отметил исключительную роль президента РФ в вопросе прекращения огня и военных действий в Карабахе в 2020 году. По словам политика, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность в регионе.