В ДНР заявили, что Украина настаивала на размещении военнопленных ВСУ в Еленовке
Киев просил власти ДНР разместить подследственных украинских военнопленных в изоляторе в Еленовке, где позже погибли 50 человек от удара со стороны ВСУ. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен республики Дарья Морозова.
"Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними. Дипломатию и политику никто не отменял. Ведутся переговоры и по обменным процессам. В том числе обсуждается место, где содержатся пленные", — уточнила она.
Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара.
ТАСС / Белозерцев Вадим