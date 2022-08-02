В ДНР заявили, что Украина настаивала на размещении военнопленных ВСУ в Еленовке

Киев просил власти ДНР разместить подследственных украинских военнопленных в изоляторе в Еленовке, где позже погибли 50 человек от удара со стороны ВСУ. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними. Дипломатию и политику никто не отменял. Ведутся переговоры и по обменным процессам. В том числе обсуждается место, где содержатся пленные", — уточнила она.