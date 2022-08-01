Политолог счёл "незапланированной провокацией" конфликт между Сербией и Косовым
Политолог Солонников: Действия НАТО почти загнали в угол президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич практически загнан в угол из-за действий Евросоюза и НАТО, а обострение ситуации между Белградом и Приштиной — "незапланированная провокация". Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, напомнив, как на сербского лидера давили с вопросом антироссийскийх санкций.
"[Канцлер Германии Олаф] Шольц в своё время, в июне, высказал Вучичу то, что Сербия обязана ввести санкции против России, иначе — пеняйте на себя", — рассказал он.
Кроме того, по словам Солонникова, любое развитие событий в Косове для Вучича является неблагоприятным. Так, если сербов в регионе начнут притеснять, то президенту придётся вмешаться, что станет прямым противостоянием с НАТО. Если же не принимать никаких мер, начнутся волнения внутри Сербии, потому что таким образом лидер откажется от защиты сограждан. Это чревато для Вучича потерей поста, уверен политолог.
"В одиночку Сербии не выстоять против НАТО, а Россия активно вмешаться в этот конфликт сейчас не сможет", — заключил эксперт.
Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
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