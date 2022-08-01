Блинкен заявил, что КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание

"КНДР продолжает расширять незаконную ядерную программу и провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести своё седьмое ядерное испытание", — заявил он, выступая на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.