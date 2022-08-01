Блинкен заявил, что КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание
Северная Корея ведёт подготовку к новому ядерному испытанию. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"КНДР продолжает расширять незаконную ядерную программу и провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести своё седьмое ядерное испытание", — заявил он, выступая на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. Глава государства также отметил, что наша страна выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.
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