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1 августа, 16:34

Блинкен заявил, что КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание

Северная Корея ведёт подготовку к новому ядерному испытанию. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"КНДР продолжает расширять незаконную ядерную программу и провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести своё седьмое ядерное испытание", — заявил он, выступая на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. Глава государства также отметил, что наша страна выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

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Flickr / Eric Lafforgue Photography

Наталья Исакова

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