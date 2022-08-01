Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку армии Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву и ВСУ на фоне российской спецоперации.

"Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооружённые силы... Он также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны", — рассказали в Елисейском дворце по итогу беседы.

Также Макрон приветствовал отправку из порта Одессы первого судна с украинским зерном.