Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку армии Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву и ВСУ на фоне российской спецоперации.
"Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооружённые силы... Он также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны", — рассказали в Елисейском дворце по итогу беседы.
Также Макрон приветствовал отправку из порта Одессы первого судна с украинским зерном.
Напомним, сегодня, 1 августа, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Эмманюэлем Макроном, лидеры обсудили, в частности, экспорт украинского зерна. По данным французских СМИ, беседа длилась полтора часа.
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