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1 августа, 16:28

Грызлов сравнил Донецк с Брестом, который первым принял на себя удар фашистов в 1941-м

Город Донецк почти век спустя повторил судьбу Бреста, который первым принял на себя удар фашистов в 1941 году и дал достойный отпор. Такое заявление сделал председатель бюро высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"В XX веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в XXI веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжёлую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побеждён", — сказал он, выступая на партийном заседании.

Грызлов отметил, что российская спецоперация идёт по плану и все поставленные задачи будут выполнены. Также он обратил внимание однопартийцев на необходимость обеспечения достойного уровня жизни жителей Донбасса.

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А ранее Лайф сообщал, что власти Херсонской области сочли исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины. Там напомнили, что Херсон и Херсонская область были созданы в соответствии с указом Екатерины II. Северное Причерноморье начало активно развиваться, когда она была у власти. При этом регион не имел никакого отношения к Незалежной.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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