Грызлов сравнил Донецк с Брестом, который первым принял на себя удар фашистов в 1941-м
Город Донецк почти век спустя повторил судьбу Бреста, который первым принял на себя удар фашистов в 1941 году и дал достойный отпор. Такое заявление сделал председатель бюро высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
"В XX веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в XXI веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжёлую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побеждён", — сказал он, выступая на партийном заседании.
Грызлов отметил, что российская спецоперация идёт по плану и все поставленные задачи будут выполнены. Также он обратил внимание однопартийцев на необходимость обеспечения достойного уровня жизни жителей Донбасса.
А ранее Лайф сообщал, что власти Херсонской области сочли исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины. Там напомнили, что Херсон и Херсонская область были созданы в соответствии с указом Екатерины II. Северное Причерноморье начало активно развиваться, когда она была у власти. При этом регион не имел никакого отношения к Незалежной.