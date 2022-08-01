Грызлов сравнил Донецк с Брестом, который первым принял на себя удар фашистов в 1941-м

Город Донецк почти век спустя повторил судьбу Бреста, который первым принял на себя удар фашистов в 1941 году и дал достойный отпор. Такое заявление сделал председатель бюро высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"В XX веке Брест первым встретил фашистов и оказал им достойное сопротивление. В 2014 году Донецк впервые в XXI веке принял на себя удар украинских фашистов. Эти два города являются теми городами, которые в эту тяжёлую минуту сплотились. Мы понимаем, что фашизм будет побеждён", — сказал он, выступая на партийном заседании.

Грызлов отметил, что российская спецоперация идёт по плану и все поставленные задачи будут выполнены. Также он обратил внимание однопартийцев на необходимость обеспечения достойного уровня жизни жителей Донбасса.