Flightradar обозначил Тайбэй пунктом назначения самолёта, на котором может находиться Пелоси

Сервис Flightradar24 обозначил столицу Тайваня Тайбэй как пункт назначения самолёта, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее сегодня, 2 августа, Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следят онлайн несколько сотен тысяч человек.