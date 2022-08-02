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2 августа, 13:44

В Молдавии захотели полностью перейти на украинскую электроэнергию

В Молдавии заявили, что ведут переговоры о закупке у Украины 100% электроэнергии

Молдавское правительство находится в стадии обсуждения с Украиной возможности закупки электроэнергии. Такое заявление сделал на брифинге вице-премьер Андрей Спыну.

"Мы ведём переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объёма. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объёма электроэнергии", — пояснил Спыну.

Он подчеркнул, что власти страны нацелены на заключение долгосрочного предсказуемого контракта с Молдавской государственной районной электростанцией, которая находится в Днестровске. Однако на данный момент поставки газа не подтверждены, в том числе и для Приднестровья.

В Молдавии сочли "Газпром" ненадёжным поставщиком

В Молдавии сочли "Газпром" ненадёжным поставщиком

Ранее Лайф писал, что Молдавия в августе закупит у России газ по цене 1458 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов).

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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