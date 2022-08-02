В Молдавии захотели полностью перейти на украинскую электроэнергию

Молдавское правительство находится в стадии обсуждения с Украиной возможности закупки электроэнергии. Такое заявление сделал на брифинге вице-премьер Андрей Спыну.

"Мы ведём переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объёма. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объёма электроэнергии", — пояснил Спыну.