В Молдавии захотели полностью перейти на украинскую электроэнергию
В Молдавии заявили, что ведут переговоры о закупке у Украины 100% электроэнергии
Молдавское правительство находится в стадии обсуждения с Украиной возможности закупки электроэнергии. Такое заявление сделал на брифинге вице-премьер Андрей Спыну.
"Мы ведём переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объёма. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объёма электроэнергии", — пояснил Спыну.
Он подчеркнул, что власти страны нацелены на заключение долгосрочного предсказуемого контракта с Молдавской государственной районной электростанцией, которая находится в Днестровске. Однако на данный момент поставки газа не подтверждены, в том числе и для Приднестровья.
Ранее Лайф писал, что Молдавия в августе закупит у России газ по цене 1458 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов).
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