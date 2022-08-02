В Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.

Ранее инфицирование этим типом оспы в стране фиксировалось только у взрослых, однако на этот раз заболевшими стали двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. По данным института, они заразились в начале июля в Штутгарте и Эрфурте.