В Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков
В Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.
Ранее инфицирование этим типом оспы в стране фиксировалось только у взрослых, однако на этот раз заболевшими стали двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. По данным института, они заразились в начале июля в Штутгарте и Эрфурте.
Ранее учёные выявили новые "неприличные" симптомы оспы обезьян у мужчин. В проведённом исследовании 71 пациент пожаловался на ректальную боль, а у 31 добровольца опух половой член. Кроме того, у всех обследуемых мужчин появились различные поражения слизистых оболочек или кожи, к примеру, на половых органах или во рту.
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