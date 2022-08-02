Киев приступил к обязательной эвакуации с подконтрольных ему земель ДНР

Киев в обязательном порядке начал вывозить жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики. В Кропивницкий прибыл первый поезд с эвакуируемыми, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", — написала она в телеграм-канале.

Такое решение Киева может оказаться уловкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Украинские власти выманят население из Донбасса, "а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую".