Киев приступил к обязательной эвакуации с подконтрольных ему земель ДНР
Премьер Украины Верещук рассказала о начале эвакуации с подконтрольных территорий ДНР
Киев эвакуирует людей с подконтрольных территорий ДНР. Обложка © Telegram / Ірина Верещук
Киев в обязательном порядке начал вывозить жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики. В Кропивницкий прибыл первый поезд с эвакуируемыми, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", — написала она в телеграм-канале.
Такое решение Киева может оказаться уловкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Украинские власти выманят население из Донбасса, "а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую".
Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной части Донецкой области. До этого вице-премьер страны Ирина Верещук сообщила, что Киев планирует до зимы эвакуировать 220 тысяч человек с подконтрольной ему части ДНР из-за отсутствия эффективного электроснабжения. Она утверждала, что вывоз людей не будет принудительным.