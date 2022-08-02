Астролог предрекла импичмент Байдену из-за ситуации с КНР и Тайванем

Обострившийся конфликт между Китаем и Тайванем в конечном итоге может привести к объявлению импичмента американскому президенту Джо Байдену. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала астролог Ольга Архангельская.

По её словам, ситуация вокруг Пекина и Тайбэя вполне может перерасти в вооружённое столкновение. А при поддержке Тайваня со стороны Америки конфликт затянется на долгое время, продолжила собеседница Лайфа.

"США, скорее всего, будут негласно поддерживать Тайвань оружием. Стремление США контролировать внутренние дела Китая может послужить очередным толчком к раздуванию военно-политического конфликта не только между Китаем и Тайванем, но и к началу протестов на самой территории США, недовольству населения, а со временем и к [объявлению] импичмента президенту Байдену", — заключила эксперт.

Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.