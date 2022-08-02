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2 августа, 14:22

Канада расширила санкционный перечень в отношении России

Канада включила в санкционный список более 40 лиц и 17 организаций РФ

Канада расширила антироссийские санкции, включив в перечень 43 физических лица и 17 юридических лиц, в том числе военнослужащих, которых Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче.

"Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить эти вопиющие действия, российское правительство продолжает вести бессмысленную войну. Дабы усилить давление на российский военный комплекс, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию", — говорится в заявлении канадского правительства.

Согласно сообщению, государство будет и дальше работать вместе с международными партнёрами над проработкой новых вариантов ответа на специальную военную "Операцию Z" России на Украине.

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Ранее в Британии назвали антироссийские санкции самоубийством для Европы. Рестрикции против Москвы наносят намного больший ущерб самому Евросоюзу, рецессия в странах еврозоны стала очевидна, подчеркнул лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.

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Shutterstock

Николь Вербер

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