Канада расширила санкционный перечень в отношении России

Канада расширила антироссийские санкции, включив в перечень 43 физических лица и 17 юридических лиц, в том числе военнослужащих, которых Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче.

"Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить эти вопиющие действия, российское правительство продолжает вести бессмысленную войну. Дабы усилить давление на российский военный комплекс, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию", — говорится в заявлении канадского правительства.

Согласно сообщению, государство будет и дальше работать вместе с международными партнёрами над проработкой новых вариантов ответа на специальную военную "Операцию Z" России на Украине.