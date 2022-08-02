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2 августа, 14:31

China Briefing: Китай закрывает воздушное пространство у Тайваня на фоне сообщений о визите Пелоси

Власти Китая закрывают для гражданских самолётов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива на фоне возможного прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом сообщает China Briefing.

По предварительным данным, самолёт, на котором может находиться Пелоси, уже вошёл в опознавательную зону работы ПВО Тайваня, истребители тайваньских ВВС вылетели на сопровождение американского правительственного борта.

Ковровая дорожка, плакаты и кресла: В здании Парламента Тайваня идёт подготовка к визиту Пелоси

Ковровая дорожка, плакаты и кресла: В здании Парламента Тайваня идёт подготовка к визиту Пелоси

Ранее сегодня, 2 августа, Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следят онлайн несколько сотен тысяч человек. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня. Официально страны не было в списке азиатского турне политика.

Александра Вишнякова

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