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2 августа, 14:37

Песни под гитару, оркестр и танцы: Лайф узнал, как отпраздновали день ВДВ в парке Горького

В московском парке Горького прошли празднования Дня ВДВ

Сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск. Ровно 92 года назад на учениях под Воронежем впервые было высажено с парашютами десантное подразделение в количестве 12 человек. В связи с этой памятной датой в столице проходит ряд праздничных мероприятий. Лайф отправился в парк Горького и узнал, какие настроения царят среди гостей.

День ВДВ в московском парке Горького. Видео © LIFE

В этот день десантников собрал столичный парк Горького, где встречи сослуживцев уже стали давней традицией. Бойцы ВДВ пели знакомые песни под гитару, танцевали с любимыми женщинами и наслаждались выступлениями Центрального военного оркестра Министерства обороны.

Конечно, не обошлось и без купаний: самые смелые решили охладиться в фонтане парка. Также все желающие попробовали блюда полевой кухни на Фонтанной площади.

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Ранее Лайф рассказывал о пяти представителях шоубиза, которые служили в ВДВ, хоть в это и невозможно поверить. В их числе народный артист России Фёдор Добронравов. "Сват" Фёдор Добронравов оказался одним из самых знаменитых звёздных беретов. В юности актёр не избежал военной службы, с гордостью отправившись служить.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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