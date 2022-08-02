Песни под гитару, оркестр и танцы: Лайф узнал, как отпраздновали день ВДВ в парке Горького
В московском парке Горького прошли празднования Дня ВДВ
Сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск. Ровно 92 года назад на учениях под Воронежем впервые было высажено с парашютами десантное подразделение в количестве 12 человек. В связи с этой памятной датой в столице проходит ряд праздничных мероприятий. Лайф отправился в парк Горького и узнал, какие настроения царят среди гостей.
День ВДВ в московском парке Горького. Видео © LIFE
В этот день десантников собрал столичный парк Горького, где встречи сослуживцев уже стали давней традицией. Бойцы ВДВ пели знакомые песни под гитару, танцевали с любимыми женщинами и наслаждались выступлениями Центрального военного оркестра Министерства обороны.
Конечно, не обошлось и без купаний: самые смелые решили охладиться в фонтане парка. Также все желающие попробовали блюда полевой кухни на Фонтанной площади.
Ранее Лайф рассказывал о пяти представителях шоубиза, которые служили в ВДВ, хоть в это и невозможно поверить. В их числе народный артист России Фёдор Добронравов. "Сват" Фёдор Добронравов оказался одним из самых знаменитых звёздных беретов. В юности актёр не избежал военной службы, с гордостью отправившись служить.
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