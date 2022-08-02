Захарова: Лавров летит в Азию, но не для провокаций, а ради сотрудничества

Министр иностранных дел России вылетел в сторону Азии. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, дипломат посетит Мьянму, а также примет участие в совещаниях глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

"Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия – АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество", — написала Захарова в телеграм-канале.

АСЕАН объединяет десять стран — Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала этого года полномочия председателя ассоциации по принципу ротации перешли от Брунея к Камбодже.

Напомним, 30 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.