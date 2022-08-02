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2 августа, 14:36

Страны G7 задумались о полном запрете перевозки российской нефти

Страны "Группы семи" могут запретить оказывать услуги, связанные с морской перевозкой нефти и нефтепродуктов из России. Об этом говорится в коммюнике G7, распространённом МИД Великобритании.

"Мы всё так же привержены рассмотрению ряда подходов, в том числе вариантов полноценного запрета на все услуги, позволяющие транспортировать российскую нефть, доставляемую морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне, только если нефть не закупается по цене, согласованной при консультациях с международными партнёрами, или ниже неё", — отмечается в заявлении.

При этом вместе с ограничениями страны G7 готовы рассмотреть и механизмы, благодаря которым "уязвимые страны" смогут сохранить доступ к российским энергоносителям.

В мусорном баке у дома Шольца нашли документы с саммита G7 с грифом секретности

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Ранее Лайф писал, что страны "Большой семёрки" введут ограничение на стоимость российской нефти к 5 декабря. Также к этому времени вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса. Отмечается, что страны хотят ввести ограничения на цены российской нефти так, чтобы они были выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной стоимости.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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