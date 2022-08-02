Самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя
Самолёт, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, всё-таки приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэе. Это произошло около 17:45 мск.
Самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Кадр трансляции © Twitter / Reuters
В Сети предполагали, что на борту может не быть самой Пелоси, однако, судя по кадрам трансляции, она вместе с делегацией вышла из самолёта и спустилась по трапу.
Накануне Пелоси была в Сингапуре, где провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Вонгом. 2 августа американский политик прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, за его передвижениями вновь пристально следило онлайн несколько сотен тысяч человек, да так, что "упал" сервис Flightradar24.
Как сообщал Лайф, Пелоси в этой поездке планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.
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