Самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя

Самолёт, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, всё-таки приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэе. Это произошло около 17:45 мск.

В Сети предполагали, что на борту может не быть самой Пелоси, однако, судя по кадрам трансляции, она вместе с делегацией вышла из самолёта и спустилась по трапу.