Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard A4. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. По её словам, причина такого решения в том, что военные машины находятся в непригодном состоянии.

"Мы всё ещё изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", — сказала глава военного ведомства агентству Servimedia.

Роблес пояснила, что расконсервация такой техники опасна. Она может причинить вред военным. 3 августа министр намерена посетить украинское посольство, чтобы выяснить, как Испания может помочь Киеву перед наступлением зимы, которая, по прогнозам специалистов, будет "очень трудной".