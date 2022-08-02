Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard
Глава Минобороны Испании: Мадрид передумал отправлять Киеву танки Leopard A4
Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard A4. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. По её словам, причина такого решения в том, что военные машины находятся в непригодном состоянии.
"Мы всё ещё изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", — сказала глава военного ведомства агентству Servimedia.
Роблес пояснила, что расконсервация такой техники опасна. Она может причинить вред военным. 3 августа министр намерена посетить украинское посольство, чтобы выяснить, как Испания может помочь Киеву перед наступлением зимы, которая, по прогнозам специалистов, будет "очень трудной".
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Напомним, ранее газета El Pais сообщала, что Испания готовит поставки тяжёлого вооружения Украине, включая 40 немецких танков Leopard A4. Однако позже Мадрид извинился перед немецким правительством за попытку передать Киеву боевую технику. Как сообщал Business Insider, Leopard A4 в случае отправки в Незалежную стали бы первыми такими машинами НАТО, которые Запад поставил ВСУ.
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