НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 14:51

Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard

Глава Минобороны Испании: Мадрид передумал отправлять Киеву танки Leopard A4

Испания передумала отправлять Украине немецкие танки Leopard A4. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. По её словам, причина такого решения в том, что военные машины находятся в непригодном состоянии.

"Мы всё ещё изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", — сказала глава военного ведомства агентству Servimedia.

Роблес пояснила, что расконсервация такой техники опасна. Она может причинить вред военным. 3 августа министр намерена посетить украинское посольство, чтобы выяснить, как Испания может помочь Киеву перед наступлением зимы, которая, по прогнозам специалистов, будет "очень трудной".

Монстры на броне: Почему Украина хочет использовать немецкие "Леопарды" против российских Т-72Б3 и Т-90М

Монстры на броне: Почему Украина хочет использовать немецкие "Леопарды" против российских Т-72Б3 и Т-90М

Напомним, ранее газета El Pais сообщала, что Испания готовит поставки тяжёлого вооружения Украине, включая 40 немецких танков Leopard A4. Однако позже Мадрид извинился перед немецким правительством за попытку передать Киеву боевую технику. Как сообщал Business Insider, Leopard A4 в случае отправки в Незалежную стали бы первыми такими машинами НАТО, которые Запад поставил ВСУ.

Обложка ©

Wikipedia

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров