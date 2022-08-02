Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
Мессенджеру Telegram грозит штраф в размере четырёх миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. Протокол об административном правонарушении зарегистрировал сегодня Мировой суд Москвы, сообщает "Интерфакс".
"В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КОАП РФ "Неудаление информации, признанной в РФ запрещённой", — сказал источник агентства.
Судебное заседание по данному вопросу состоится 16 августа. Популярному мессенджеру грозит штраф до четырёх миллионов рублей.
Ранее за аналогичное правонарушение — повторный отказ удалить запрещённый контент —был вновь оштрафован Google, на этот раз на сумму более 21 миллиарда рублей. При этом в марте текущего года Google уже получил оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей — из-за отказа удалить с YouTube ролик, пропагандирующий деятельность террористических группировок.
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