Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

Мессенджеру Telegram грозит штраф в размере четырёх миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. Протокол об административном правонарушении зарегистрировал сегодня Мировой суд Москвы, сообщает "Интерфакс".

"В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КОАП РФ "Неудаление информации, признанной в РФ запрещённой", — сказал источник агентства.