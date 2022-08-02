Суд признал виновным депутата Белоусова в получении взятки в три млрд рублей

Московский городской суд признал виновным депутата Государственной думы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей, передаёт ТАСС.

"За общее покровительство, за незаконные действия, совершённые лицом, занимающим государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, организованной группой в особо крупном размере", — говорится в приговоре судьи.

Суд признал виновной и второго фигуранта по делу — тёщу депутата Маргариту Бутакову. Наказание для обоих будет озвучено в заключительной части судебного акта.

По данным следствия, Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.