МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань

Как отмечается в документе, визит Пелоси серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня". Так, внешнеполитическое ведомство заявило, что это серьёзно нарушает принцип "одного Китая", а также призывает США не разыгрывать "тайваньскую карту" для контроля над страной.