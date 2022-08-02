МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань
Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест, осудив прибытие спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.
"Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьёзно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в заявлении.
Как отмечается в документе, визит Пелоси серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня". Так, внешнеполитическое ведомство заявило, что это серьёзно нарушает принцип "одного Китая", а также призывает США не разыгрывать "тайваньскую карту" для контроля над страной.
Лайф напоминает, что сегодня, 2 августа, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Вонгом. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следили онлайн несколько сотен тысяч человек. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня. Официально страны не было в списке азиатского турне политика, однако в 17:45 самолёт с нею всё же приземлился в аэропорту Тайбэя.
Twitter / Reuters