НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 15:26

Китай проведёт военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

Вооружённые силы Китая проведут военные учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Манёвры будут включать боевые стрельбы, уточняют в СМИ.

Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая

Захарова заявила, что визитом Пелоси на Тайвань США оскорбят население Китая

Всё это происходит на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолёт американского политика, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.

Обложка ©

Getty Images / Annabelle Chih

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров