Китай проведёт военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

Вооружённые силы Китая проведут военные учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Всё это происходит на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолёт американского политика, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.