Китай проведёт военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа
Вооружённые силы Китая проведут военные учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Манёвры будут включать боевые стрельбы, уточняют в СМИ.
Всё это происходит на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолёт американского политика, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.
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