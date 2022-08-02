В Херсоне установят памятник русской императрице Екатерине II

В Херсоне будет установлен памятник Екатерине II. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило конкурс на лучшую концепцию проекта. Скульптура должна раскрывать образ правительницы как "матери империи" и продолжательницы дел Петра Великого, которой удалось отстоять завоевания на Балтике и "стать твёрдой ногой" у Чёрного моря, рассказали в пресс-службе РВИО.

Скульптура может состоять как из одной фигуры, так и из целого ансамбля. Вариант эскиза можно отправить до 5 сентября. Дата установки памятника пока не разглашается. Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что место для скульптуры императрицы было выбрано неслучайно, ведь именно Екатерина II основала Херсон. В июне 1778 года она издала указ, спустя несколько месяцев после которого на месте будущего города была заложена верфь. Вскоре оттуда сошли первые корабли, ознаменовав открытие нового порта, вокруг которого позже и вырос Херсон.