Готовность к войне: Почему Нэнси Пелоси может поджечь конфликт Китая с Тайванем Как противостояние у берегов Китая оказалось важнее для США, чем спецоперация Росси на Украине, и начнется ли следующая мировая война из-за острова в Тихом океане - мы узнаем завтра. 1 августа, 20:41 Фото © ТАСС / Daniel Ceng Shou-Yi / ZUMA Press Wire

Авианосец США выдвинулся в сторону Тайваня, Китай проводит в этом районе военные учения. После публикации программы визита Нэнси Пелоси и сообщений о том, где она будет жить на Тайване, из Китая на уровне официальных лиц прозвучали угрозы. Эксперты считают, что без применения военной силы уже не обойтись.

Ситуация на Тайване

Похоже, масштабный триллер — Приземлится ли спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в аропорту Тайваня или нет – продолжается. МИД острова отказывается комментировать информацию о возможном визите американского политика. А местные СМИ постарались с подробностями, сообщив, что Пелоси прилетит завтра около 11 часов вечера по местному времени в аэропорт Суншань в Тайбэе, проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

Авианосец «Рональд Рейган». Фото © ТАСС / Zuma / Petty Officer 1st Class Ian Cott

Китай уже начал внеплановые военные учения, перебросив до этого бронетехнику в Фуцзянь, ближайшую провинцию к мятежному острову. В Южно-Китайское море выдвинулась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Ситуацию вокруг этого визита Белый дом активно накаляет противоречивыми сообщениями в духе «да-нет-не знаю», нагнетая обстановку: «Спикер Пелоси не подтвердила никаких планов поездки на Тайвань», а затем: «Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США».

Конфликт Китая и Тайваня

Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что визиты американских политиков и чиновников на остров подрывают политику «Одного Китая», и подобные шаги будут расцениваться как нарушение суверенитета Пекина. Китайские журналисты уже, не стесняясь, предлагают готовиться к войне.

В Министерстве обороны Японии предполагают, что КНР может провести десантную военную операцию на Тайване на фоне массированного применения реактивных систем залпового огня в Тайваньском проливе. Так как применение таких систем было частью внеплановых военных учений НОАК.

Тайвань на карте

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Остров в Тихом океане занимает чуть более 36 тысяч квадратных километров и включает в себя острова Тайвань, Пэнху, Мацзу и Цзиньмэнь, плюс более мелкие. Население республики более 23 млн человек. С момента эвакуации на Тайвань в 1949 году гоминьдановского правительства, изгнанного после гражданской войны в Китае, остров получил частичное признание в мире.

В конце 40-х китайская армия Мао победила войска Генералиссимуса Чан Кайши, и тот решил укрыться на Тайване вместе с 2 млн переселенцев. Уже там он заявил, что теперь является Верховным Правителем всего Китая, а столица Поднебесной - Тайвань, дав имя новой стране Китайская Республика. До недавних пор (вплоть до 1971 года) именно Тайвань занимал место Китая в ООН, но затем оно было передано Китайской Народной Республике.

Схватка за технологии

Не секрет, что Тайвань производит 90% чипов, используемых высокотехнологичными компаниями США. Его экономика по величине занимает предпоследнюю строчку в мировой двадцатке. Претензии на материковый Китай прописаны и в конституции острова. Пекин в свою очередь считает остров своей территорией.

Тайвань для США имеет огромное экономическое значение, поэтому Вашингтон уже пообещал не бросать тайванцев. Ведь без чипов Тайбэя Америка будет отброшена назад в 80-е годы прошлого века. Поэтому американцы занялись вопросом вооружения острова на новом уровне. В Палату представителей США намерены внести законопроект о поставках оружия Тайваню: республиканцы планируют уполномочить президента предоставлять Тайваню вооружение и оборудование. Соответствующий процесс будет проходить по программе «ленд-лиза». По предварительной информации СМИ, инициативу поддерживают обе партии.

Высказывания политиков

— Спикер Палаты представителей сама примет решение – посещать Тайвань или нет. Конгресс – независимая ветвь власти, администрация не может ей ничего диктовать. И предыдущий спикер посещал Тайвань и многие другие это делали. Поэтому если Нэнси Пелоси решит посетить Тайвань, и Китай создаст какой-то кризис или конфликт на этой почве, это будет исключительно его ответственность. Мы надеется, что это не произойдет, что они будут ответственно себя вести, если она посетит эту страну. Мы стремимся избежать конфликта и конфронтации, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в начале дня.

Затем последовало еще одно сообщение: Блинкен назвал условия применения США ядерного оружия. Об этом он упомянул на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— США будут рассматривать (вероятность) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников, — цитируют Блинкена СМИ.

Сама спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не подтвердила планов по поездке на Тайвань, но она "имеет право" на такой визит. Сообщил об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, добавив, что конгрессмен не обсуждала визит с президентом США.

— Спикер Палаты представителей США имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов. <...> Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань, — сказал Кирби.

Накануне турне Пелоси оставила запись в Твиттере* (соцсеть запрещена на территории РФ): «Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности».

Готовность Китая к войне за Тайвань

Военные учения Han Kuang на Тайване. Фото © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Прямое столкновение Китая и США в борьбе за Тайвань грозит перерасти в глобальный военный конфликт, так как Пекин считает остров своей отколовшейся территорией, полагают эксперты. Переговоры президентов США и Китая закончились предостережением китайского лидера. "Играющий с огнем непременно сам себя обожжет", – сказал Си Цзиньпин. Ранее СМИ предлагали несколько сценариев военных действий Китая: от захвата отдаленных островов Тайваня до блокады, закрытого неба или тотального вторжения.

Сегодня четыре китайских истребителя вошли в зону ПВО Тайваня. На что оперативно отреагировал госсекретарь США Блинкен, заявив, что если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность – ответственность за это будет нести Пекин.

Чем может закончиться визит Пелоси

Азиатское турне Пелоси, которое включает посещение Японии, Южной Кореи, Малазии и Сингапура может закончиться неофициальной встречей с главой Тайваня в аэропорту, в этом случае это можно будет счесть как транзитное пребывание, отметил профессор международных отношений тайваньского Национального университета Хуан Куйбо.

— Если она (Пелоси. — Прим. Лайфа) так сделает или назовёт визит неофициальным, это будет говорить о том, что давление и военная опасность со стороны Китая до сих пор беспокоят её, — пытается смягчить ситуацию Куйбо.

Пекину сейчас крайне невыгодно воевать за Тайвань, однако в случае отступления от своих заявлений азиатский тигр продемонстрирует поражение. Впрочем, приготовления Китая говорят об обратном. Час Х назначен на завтрашний день, начнется ли война, мы узнаем после обеда.

— Приземление Пелоси на Тайвань намечено на 17.30 московского времени. Значит где-то за полтора-два часа до этого можно будет начинать мониторить по минутам действия НОАК, американских кораблей авианесущих групп, ВС Тайваня и поглядывать в сторону Японии с Южной Кореей, — отметил политолог Марат Баширов.

Еще одно уточнение Белого дома: "Если спикер Пелоси решит посетить Тайвань, она отправится туда на американском военном самолёте" звучит уже не как щекочущая нервы Пекина двусмысленность, а скорее как попытка Вашингтона поставить ситуацию на паузу.

Нэнси Пелоси. Фото © NFCC / picture alliance / Consolidated / Rod Lamkey Состоится ли визит Пелоси на Тайвань? 0 Тайбэй и США не хотят войны, поэтому визит не состоится. Китай уже решился, поэтому США готовы встать на паузу Визит состоится, но будет не официальным

Авторы Елена Стафеева