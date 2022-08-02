НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 17:17

21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня

В опознавательную зону систем противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня вошло больше двадцати военных самолётов Китая. Как сообщили в Министерстве обороны острова, речь идёт о 21 воздушном судне.

Ранее армия Китая была приведена в боевую готовность в связи с прилётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

На Тайване начали проверку готовности армии отразить нападение Китая

На Тайване начали проверку готовности армии отразить нападение Китая

Напомним, что ранее МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань. В официальном обращении МИД КНР подчёркнуто, что визит Пелоси серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня".

Обложка ©

Getty Images / VCG

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров