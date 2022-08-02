21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня

В опознавательную зону систем противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня вошло больше двадцати военных самолётов Китая. Как сообщили в Министерстве обороны острова, речь идёт о 21 воздушном судне.

Ранее армия Китая была приведена в боевую готовность в связи с прилётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, что ранее МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань. В официальном обращении МИД КНР подчёркнуто, что визит Пелоси серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня".