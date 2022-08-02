То, что украинцы пользуются американскими спутниками и системами наведения, никогда не было секретом. Об этом сообщил Лайфу зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, у Украины отсутствуют и геостационарные орбиты, и военные разведывательные спутники, поэтому что-то делать они могут только через американскую систему GPS. Все наведения, аэрофотосъёмки и тому подобное — это всё было предоставлено НАТО и американцами, подчеркнул Матвейчев. При этом он уточнил, что, говоря об альянсе, он подразумевает именно США.

"Прецедент этой публикации (Минобороны Украины о согласовании ударов ВСУ с США. — Прим. Лайфа) в том, что открыто заявлено, что американцы не очень доверяют Зеленскому в вопросах, куда и чего стрелять. Потому что он сдуру, как сумасшедший, может по атомным станциям начать стрелять или по объектам, которые могут вызвать не ту реакцию, которая желаема американцами. А те цели, которые они намечают, связаны с мирными жителями и вполне американцев устраивают. Потому что в их логике давление мирных жителей на политическую власть — это всегда успешный козырь", — пояснил Лайфу Матвейчев.

Он напомнил, что США действовали точно так же, когда бомбили мирные города в Германии, чтобы мирные жители повлияли на действующий в годы войны нацистский режим. Также Матвейчев напомнил, что на носу годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые с военной точки зрения также не было необходимости бомбить. По словам эксперта, "это логика фашистов, которая объединяет Зеленского и американцев".