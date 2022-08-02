Вайкуле впервые высказалась об украинском конфликте, выйдя на сцену с флагом Незалежной
Лайма Вайкуле на концерте в Литве вышла на сцену с флагом Украины
Певица Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины во время концерта в литовском курортном городе Паланге, сообщает портал Delfi. Она выразила поддержку Киеву и сказала, что как гражданка Латвии солидарна с позицией властей своей страны.
Лайма Вайкуле вынесла украинский флаг во время концерта. Видео © Telegram / Пул N3
Издание отмечает, что исполнительница долгое время хранила молчание по поводу своих взглядов на проводимую Москвой спецоперацию на Украине. Теперь она открыто высказалась, приняв сторону киевского режима.
Ранее украинская певица Светлана Лобода исключила возвращение в Россию, где у неё остались квартира в Москве и загородный дом на Рублёво-Успенском шоссе. В интервью журналисту Ное Сулаберидзе она разоткровенничалась и рассказала, как её 11-летняя дочка Евангелина после спешного отъезда из российской столицы молила о возвращении обратно.
Telegram / Пул N3