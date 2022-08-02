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2 августа, 16:49

Вайкуле впервые высказалась об украинском конфликте, выйдя на сцену с флагом Незалежной

Лайма Вайкуле на концерте в Литве вышла на сцену с флагом Украины

Певица Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины во время концерта в литовском курортном городе Паланге, сообщает портал Delfi. Она выразила поддержку Киеву и сказала, что как гражданка Латвии солидарна с позицией властей своей страны.

Лайма Вайкуле вынесла украинский флаг во время концерта. Видео © Telegram / Пул N3

Издание отмечает, что исполнительница долгое время хранила молчание по поводу своих взглядов на проводимую Москвой спецоперацию на Украине. Теперь она открыто высказалась, приняв сторону киевского режима.

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Обложка ©

Telegram / Пул N3

Татьяна Миссуми

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