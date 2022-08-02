Девушки движения "Катюша" представили ко Дню ВДВ платье из парашюта
Девушки движения "Катюша" провели в Туле модный показ ко Дню ВДВ
Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Обложка © Предоставлено LIFE
В тульском ЦПКиО имени Белоусова участницы женского движения "Катюша" провели показ образцов "одежды со смыслом" для разных сезонов. Мероприятие посвящено главному дню всех десантников — Дню ВДВ, который отмечается 2 августа, а коллекция называется "Вдребезги в десантника".
Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Видео © Предоставлено LIFE
"Мы искренне верим в победу русского оружия и поздравляем наших героев-десантников с праздником. Мы считаем, что средств, чтобы выразить поддержку нашим воинам, рассказать другим о любви к Родине, должно быть как можно больше. Модная одежда — одно из таких средств. Да и, в конце концов, нельзя так просто взять и не влюбиться в десантника!" — заявила участница движения Наталья Точёная.
В коллекции есть платья-тельняшки с украшениями в стиле аксельбанта, футболки с принтами о любви к ВДВ, свитшоты и многое другое. А жемчужиной коллекции стало стилизованное свадебное платье, сделанное из парашюта.
В связи с памятной датой ряд праздничных мероприятий проходит и в Москве. Так, в этот день десантников собрал столичный парк Горького, где встречи сослуживцев уже стали давней традицией. Бойцы ВДВ пели знакомые песни под гитару, танцевали с любимыми женщинами и наслаждались выступлениями Центрального военного оркестра Министерства обороны.