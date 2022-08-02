НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 16:44

Девушки движения "Катюша" представили ко Дню ВДВ платье из парашюта

Девушки движения "Катюша" провели в Туле модный показ ко Дню ВДВ

<p>Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Обложка © Предоставлено LIFE</p>

Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Обложка © Предоставлено LIFE

В тульском ЦПКиО имени Белоусова участницы женского движения "Катюша" провели показ образцов "одежды со смыслом" для разных сезонов. Мероприятие посвящено главному дню всех десантников — Дню ВДВ, который отмечается 2 августа, а коллекция называется "Вдребезги в десантника".

Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Видео © Предоставлено LIFE

"Мы искренне верим в победу русского оружия и поздравляем наших героев-десантников с праздником. Мы считаем, что средств, чтобы выразить поддержку нашим воинам, рассказать другим о любви к Родине, должно быть как можно больше. Модная одежда — одно из таких средств. Да и, в конце концов, нельзя так просто взять и не влюбиться в десантника!" — заявила участница движения Наталья Точёная.

В коллекции есть платья-тельняшки с украшениями в стиле аксельбанта, футболки с принтами о любви к ВДВ, свитшоты и многое другое. А жемчужиной коллекции стало стилизованное свадебное платье, сделанное из парашюта.

"Никто, кроме нас!": 5 представителей шоубиза, кто служил в ВДВ, хоть в это и невозможно поверить

"Никто, кроме нас!": 5 представителей шоубиза, кто служил в ВДВ, хоть в это и невозможно поверить

В связи с памятной датой ряд праздничных мероприятий проходит и в Москве. Так, в этот день десантников собрал столичный парк Горького, где встречи сослуживцев уже стали давней традицией. Бойцы ВДВ пели знакомые песни под гитару, танцевали с любимыми женщинами и наслаждались выступлениями Центрального военного оркестра Министерства обороны.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров