Девушки движения "Катюша" представили ко Дню ВДВ платье из парашюта

В тульском ЦПКиО имени Белоусова участницы женского движения "Катюша" провели показ образцов "одежды со смыслом" для разных сезонов. Мероприятие посвящено главному дню всех десантников — Дню ВДВ, который отмечается 2 августа, а коллекция называется "Вдребезги в десантника".

Девушки движения "Катюша" провели модный показ ко Дню ВДВ. Видео © Предоставлено LIFE

"Мы искренне верим в победу русского оружия и поздравляем наших героев-десантников с праздником. Мы считаем, что средств, чтобы выразить поддержку нашим воинам, рассказать другим о любви к Родине, должно быть как можно больше. Модная одежда — одно из таких средств. Да и, в конце концов, нельзя так просто взять и не влюбиться в десантника!" — заявила участница движения Наталья Точёная.

В коллекции есть платья-тельняшки с украшениями в стиле аксельбанта, футболки с принтами о любви к ВДВ, свитшоты и многое другое. А жемчужиной коллекции стало стилизованное свадебное платье, сделанное из парашюта.