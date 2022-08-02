Бойцам спецназа на передовой в Запорожской области вручили ордена и медали

На передовой в Запорожской области наградили бойцов спецназа, которые проявили себя во время специальной военной "Операции Z". Командование вручило военнослужащим десять наград, в том числе ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали "За боевые отличия", передаёт РИА "Новости".

"Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придём, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!" — заявил один из российских спецназовцев.