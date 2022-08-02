В Белом доме не увидели причин для эскалации из-за визита Пелоси на Тайвань
Вашингтон не видит причин для эскалации напряжённости с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кёрби.
"Нет никаких причин для того, чтобы это привело к эскалации напряжённости или стало своего рода кризисом... У неё есть все права приехать, и её поездка абсолютно согласуется с нашей политикой [в отношении Китая]", — отметил он.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси на Тайвань, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.
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