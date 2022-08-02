НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 15:44

В Белом доме не увидели причин для эскалации из-за визита Пелоси на Тайвань

Вашингтон не видит причин для эскалации напряжённости с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кёрби.

"Нет никаких причин для того, чтобы это привело к эскалации напряжённости или стало своего рода кризисом... У неё есть все права приехать, и её поездка абсолютно согласуется с нашей политикой [в отношении Китая]", — отметил он.

Пелоси заявила, что США поддерживают демократию на Тайване

Пелоси заявила, что США поддерживают демократию на Тайване

Напомним, самолёт Нэнси Пелоси на Тайвань, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров