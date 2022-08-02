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2 августа, 18:30

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу

В Минобороны Турции сообщили о прибытии в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном

Груженный украинским зерном сухогруз Razoni ("Рацони") под флагом Сьерра-Леоне, вышедший вчера из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Чёрного моря. Он бросил якорь в отведённом ему месте", — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позже в министерстве сообщили, что сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул вечером 2 августа.

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ТАСС / AP / Michael Shtekel

Николь Вербер

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