Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу
В Минобороны Турции сообщили о прибытии в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном
Груженный украинским зерном сухогруз Razoni ("Рацони") под флагом Сьерра-Леоне, вышедший вчера из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщило Минобороны Турции.
"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Чёрного моря. Он бросил якорь в отведённом ему месте", — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позже в министерстве сообщили, что сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул вечером 2 августа.
ТАСС / AP / Michael Shtekel