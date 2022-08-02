Суд приговорил создателя проекта "Омбудсмен полиции" к пяти годам колонии

Суд приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

"Суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и прочих ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на десять лет с лишением также специального звания "майор полиции".