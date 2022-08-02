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2 августа, 17:48

Суд приговорил создателя проекта "Омбудсмен полиции" к пяти годам колонии

Суд приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

"Суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и прочих ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на десять лет с лишением также специального звания "майор полиции".

На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Сегодня суд в Москве признал Воронцова виновным в вымогательстве.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер

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