Суд приговорил создателя проекта "Омбудсмен полиции" к пяти годам колонии
Суд приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.
"Суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и прочих ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на десять лет с лишением также специального звания "майор полиции".
Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Сегодня суд в Москве признал Воронцова виновным в вымогательстве.
Telegram / SHOT