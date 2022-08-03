В Китае назвали исторической неизбежностью полное воссоединение с Тайванем

В Китае назвали исторической неизбежностью полное воссоединение страны с Тайванем. Такой вывод следует из заявления главы китайского МИД Ван И, размещённого в ответ на поездку на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", — приводит заявление министра официальный сайт МИД Китая.

Соединённым Штатам при этом Ван И посоветовал перестать мечтать помешать "великому делу" воссоединения Китая. Высокопоставленный дипломат предупредил, что Пекин не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. Независимо от того, в какой форме Вашингтон потворствует "независимости" острова, эти усилия окажутся напрасными, указал Ван И.

Министр также заверил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития Китая обречены на провал. Он призвал США немедленно прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.