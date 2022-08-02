Китай уличили в намерении блокировать Тайвань под видом учений

Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что Китай может совершить обманный манёвр. Под видом масштабных учений, анонсированных на 4–7 августа в акваториях вокруг Тайваня, страна на самом деле пойдёт на полную морскую и воздушную блокаду острова.

"Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", — сказал он в беседе с РИА "Новости".