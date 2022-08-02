Китай уличили в намерении блокировать Тайвань под видом учений
Военный эксперт Леонков считает, что Китай может ввести полную блокаду Тайваня
Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что Китай может совершить обманный манёвр. Под видом масштабных учений, анонсированных на 4–7 августа в акваториях вокруг Тайваня, страна на самом деле пойдёт на полную морскую и воздушную блокаду острова.
"Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть всё морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Эксперт уверен в боевой мощи Китая. По его словам, у государства имеются силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы. Леонков не исключает, что Пекин может устроить и бесполётную зону вокруг Тайваня. Причём акцент будет сделан на том, что США совершили недружественные шаги, тем самым вынудив Китай пойти на это.
Напомним, самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". Также Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Позже военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня.
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