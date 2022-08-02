В США рассказали о бесчинствах Киева, из-за которых украинцы переходят на сторону РФ
The Federalist: Жители Украины переходят на сторону России из-за бесчинств властей страны
Многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий со стороны властей Незалежной. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.
Как он отметил, у киевских властей развилась настоящая шпиономания. По словам автора, решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Службы безопасности страны Ивана Баканова ясно показало, что дела об "измене" стали для руководства Незалежной навязчивой идеей. Кроме того, Тобин подчеркнул, что отчасти реакцию официального Киева можно объяснить тем, что многие жители страны тепло относятся к России и всячески ей помогают.
"Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает", — поведал обозреватель.
Ранее сообщалось, что Киев в обязательном порядке начал вывозить жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики. В Кропивницкий прибыл первый поезд с эвакуируемыми, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
ТАСС / AP / David Goldman