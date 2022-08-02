В США рассказали о бесчинствах Киева, из-за которых украинцы переходят на сторону РФ

Многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий со стороны властей Незалежной. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

Как он отметил, у киевских властей развилась настоящая шпиономания. По словам автора, решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Службы безопасности страны Ивана Баканова ясно показало, что дела об "измене" стали для руководства Незалежной навязчивой идеей. Кроме того, Тобин подчеркнул, что отчасти реакцию официального Киева можно объяснить тем, что многие жители страны тепло относятся к России и всячески ей помогают.

"Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает", — поведал обозреватель.