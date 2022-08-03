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3 августа, 02:20

Пелоси прибыла в парламент Тайваня

Утром 3 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня. Об этом сообщает телеканал TTV.

Спикер заксобрания Ю Сикун в настоящее время находится на карантине из-за заражения ковидом. В связи с этим Пелоси принимает его заместитель Цай Цичан. Ожидается, что одиозная американская гостья в этот день встретится также с представителями ряда тайваньских политических партий. Напомним, к её приезду у главного входа в здание парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку.

В Китае спрогнозировали ответ на поездку Пелоси на Тайвань

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Ранее, напомним, на фоне прилёта Пелоси на Тайвань зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил сюжет сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке". Медведев отметил, что этот текст — не что иное, как "экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу".

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ТАСС / Chris Kleponis — CNP

Иван Косицын

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