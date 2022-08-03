Пелоси прибыла в парламент Тайваня
Утром 3 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня. Об этом сообщает телеканал TTV.
Спикер заксобрания Ю Сикун в настоящее время находится на карантине из-за заражения ковидом. В связи с этим Пелоси принимает его заместитель Цай Цичан. Ожидается, что одиозная американская гостья в этот день встретится также с представителями ряда тайваньских политических партий. Напомним, к её приезду у главного входа в здание парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку.
Ранее, напомним, на фоне прилёта Пелоси на Тайвань зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил сюжет сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке". Медведев отметил, что этот текст — не что иное, как "экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу".
ТАСС / Chris Kleponis — CNP