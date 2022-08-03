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3 августа, 00:24

В Китае спрогнозировали ответ на поездку Пелоси на Тайвань

SCMP: Китай после прилёта Пелоси на Тайвань станет чаще "демонстрировать силу"

Китай после инцидента со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять всё больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до этого момента удавалось сохранить мир с Тайванем. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Речь идёт о так называемой срединной линии в Тайваньском проливе — опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне. Как пишет издание, обе стороны её соблюдали, но в связи с визитом Пелоси на Тайвань, вероятно, всё больше военных самолётов Китая будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства".

МИД Китая выразил протест послу США из-за прилёта Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест послу США из-за прилёта Пелоси на Тайвань

Китайское издание подчёркивает, что официальный Пекин постепенно будет всё больше игнорировать "срединную линию", фактически превращая её в несуществующую.

Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.

Немецкие политики резко отреагировали на ситуацию с поездкой Пелоси на Тайвань

Немецкие политики резко отреагировали на ситуацию с поездкой Пелоси на Тайвань

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ТАСС / AP

Иван Косицын

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