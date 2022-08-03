В Китае спрогнозировали ответ на поездку Пелоси на Тайвань

Китай после инцидента со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять всё больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до этого момента удавалось сохранить мир с Тайванем. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Речь идёт о так называемой срединной линии в Тайваньском проливе — опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне. Как пишет издание, обе стороны её соблюдали, но в связи с визитом Пелоси на Тайвань, вероятно, всё больше военных самолётов Китая будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства".