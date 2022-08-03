В МИД России озвучили последствия гибридной военной кампании против Москвы

Развязанная против России гибридная военная кампания может в будущем обернуться конфликтом между ядерными державами. С таким предупреждением выступил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Против России, вынужденной отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", — заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Представитель МИД напомнил также, что победителей в ядерной войне быть не может, мир никогда не должен столкнуться с ней.