В МИД России озвучили последствия гибридной военной кампании против Москвы
Развязанная против России гибридная военная кампания может в будущем обернуться конфликтом между ядерными державами. С таким предупреждением выступил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Против России, вынужденной отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", — заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Представитель МИД напомнил также, что победителей в ядерной войне быть не может, мир никогда не должен столкнуться с ней.
Ранее Лайф рассказывал, что президента США Джо Байдена уличили в намерении развязать ядерный конфликт под предлогом "защиты демократии" на Украине. Американских политиков возмутило появление чёрного списка граждан Штатов, которые якобы занимают пророссийскую позицию, так как задают "неудобные вопросы" официальному Киеву.
ТАСС / Валерий Шарифулин