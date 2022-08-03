"Фигура космос": Какие эмоции породило эротичное фото Юлии Пересильд
Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике и восхитила поклонников
Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала новую фотографию в купальнике и восхитила подписчиков. Снимком с поклонниками она поделилась в соцсетях.
Юлия Пересильд в купальнике. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild
Отметим, что 37-летняя Пересильд отправилась в отпуск с дочерьми: вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией артистка отдыхает у моря, однако не раскрывает своё местоположение. На новой фотографии актриса позирует в бордовом купальнике. Пересильд предстала перед поклонниками с распущенными волосами, а глаза она скрыла за солнцезащитными очками. На снимке артистка позировала без макияжа и привычной укладки.
"Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было что вспоминать снежной холодной зимой!" — подписала фото Пересильд.
В комментариях к данной фотографии поклонники восхитились внешним видом актрисы и засыпали её комплиментами.
"Какая красивая фигура", — написал один из пользователей.
"Как всегда прекрасна", — добавил другой.
"Юлия, вы ослепительная!" — подчеркнул ещё один подписчик.
"Фигура просто космос", — заметили поклонники актрисы.
Ранее Лайф писал, что российская фигуристка Евгения Медведева в своих соцсетях поделилась откровенным снимком, на котором позирует в нижнем белье. Фотографию спортсменка подписала достаточно лаконично, выложив вместе со снимком эмодзи чёрной кошки. Фото восхитило поклонников девушки.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild