"Фигура космос": Какие эмоции породило эротичное фото Юлии Пересильд

Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала новую фотографию в купальнике и восхитила подписчиков. Снимком с поклонниками она поделилась в соцсетях.

Юлия Пересильд в купальнике. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild

Отметим, что 37-летняя Пересильд отправилась в отпуск с дочерьми: вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией артистка отдыхает у моря, однако не раскрывает своё местоположение. На новой фотографии актриса позирует в бордовом купальнике. Пересильд предстала перед поклонниками с распущенными волосами, а глаза она скрыла за солнцезащитными очками. На снимке артистка позировала без макияжа и привычной укладки.

"Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было что вспоминать снежной холодной зимой!" — подписала фото Пересильд.

В комментариях к данной фотографии поклонники восхитились внешним видом актрисы и засыпали её комплиментами.

"Какая красивая фигура", — написал один из пользователей.

"Как всегда прекрасна", — добавил другой.

"Юлия, вы ослепительная!" — подчеркнул ещё один подписчик.

"Фигура просто космос", — заметили поклонники актрисы.