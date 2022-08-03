Ревнивица из сибирского села напала с шилом на 15-летнюю дочь своей соперницы

В Новосибирской области женщина нанесла 14 ударов шилом дочери своей соперницы. Против нападавшей возбудили уголовное дело и отправили под стражу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в СК РФ по региону.

В селе Кульча 29 июля местная жительница напала на 15-летнюю девочку, к матери которой ушёл её сожитель. Выяснять отношения 38-летняя женщина пошла пьяной и более десяти раз ударила подростка шилом в область груди. Потерпевшую доставили в отделение травматологии, где ей была незамедлительно оказана медицинская помощь. Нападавшую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия. Следователи завели уголовное дело и назначили судебные экспертизы.

У злоумышленницы четверо детей, троих из них она родила ушедшему от неё мужчине. Женщина часто вела себя эмоционально и была довольно ревнива.