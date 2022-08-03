Задержан грабитель, который вынес из "Совкомбанка" в Хабаровске более 750 тысяч рублей

Мужчина, который ограбил отделение "Совкомбанка" в Хабаровске, задержан. Как сообщает телеграм-канал SHOT, подозреваемым является 30-летний водитель местной военной части Игорь Димидов.

Инцидент произошёл утром 30 июля. Злоумышленник похитил из кассы банка 758 тысяч рублей. Димидов пригрозил одному из сотрудников банка предметом, похожим на взрывное устройство. Тот испугался и допустил его к кассе. При этом преступник был в медицинской маске и камуфляже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Задержанный помещён в ИВС.