Петербуржец поджёг кассу в букмекерской конторе, когда не получил денег
Мстительный житель Петербурга ночью поджёг кассу в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов, когда не получил денег. Кадры происшествия показывает телеграм-канал SHOT.
Грабитель поджёг букмекерскую контору. Видео © Telegram-канал SHOT
Мужчина пришёл в заведение со спичками и горючей жидкостью и воспользовался ими, когда кассирша нажала на тревожную кнопку. Сейчас пиромана ищут правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сотрудница конторы во время возгорания не пострадала.
Ранее Лайф рассказывал, как неуклюжий грабитель с ножом вынес из магазина в Петербурге 30 тысяч. Когда он отправился за прилавок к кассе, то чуть не упал, споткнувшись о бутылки с водой.
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Кадр видео из телеграм-канала SHOT