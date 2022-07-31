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31 июля, 13:07

Петербуржец поджёг кассу в букмекерской конторе, когда не получил денег

Мстительный житель Петербурга ночью поджёг кассу в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов, когда не получил денег. Кадры происшествия показывает телеграм-канал SHOT.

Грабитель поджёг букмекерскую контору. Видео © Telegram-канал SHOT

Мужчина пришёл в заведение со спичками и горючей жидкостью и воспользовался ими, когда кассирша нажала на тревожную кнопку. Сейчас пиромана ищут правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сотрудница конторы во время возгорания не пострадала.

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Ранее Лайф рассказывал, как неуклюжий грабитель с ножом вынес из магазина в Петербурге 30 тысяч. Когда он отправился за прилавок к кассе, то чуть не упал, споткнувшись о бутылки с водой.

Обложка ©

Кадр видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков

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