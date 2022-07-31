В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, владелец которого снабжал оружием украинцев

В болгарском городе Карнобате сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на предпринимателя.

"Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв", — сказал Гебрев.

По его словам, на складе хранились устаревшие боеприпасы. Сообщается, что пострадавших нет. По данным полиции, взрыва в хранилище не происходило.