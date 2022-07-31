В Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, владелец которого снабжал оружием украинцев
В Болгарии сгорел принадлежащий бизнесмену Гебреву склад списанных боеприпасов
В болгарском городе Карнобате сгорел склад боеприпасов, принадлежащий бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на предпринимателя.
"Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв", — сказал Гебрев.
По его словам, на складе хранились устаревшие боеприпасы. Сообщается, что пострадавших нет. По данным полиции, взрыва в хранилище не происходило.
Ранее Лайф рассказал, что ВКС России уничтожили склад ВСУ, где хранилось более 200 тонн иностранных ПТРК и ракет. Кроме того, за сутки были уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова.
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