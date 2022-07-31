Пилоты Lufthansa заявили о возможности забастовки с требованием повышения зарплаты

Пилоты германской авиакомпании Lufthansa готовы к забастовке с требованием повышения зарплаты. Об этом свидетельствует заявление немецкого профсоюза Vereinigung Cockpit. В нём говорится о том, что участники объединения выступили за продолжение переговоров с организацией.

"В ходе голосования пилоты Lufthansa высказались за продолжение нынешнего пути на проведение коллективных переговоров. При явке 93,2% (DLH) и 95,7% (Lufthansa Cargo), 97,6% (DLH) и 99,3% (Lufthansa Cargo) проголосовали в поддержку формирования комиссии по коллективным переговорам. <...> Кворум был явно превышен", — сказано в сообщении.

Таким образом, забастовка пилотов на данный момент является возможной. Профсоюз потребовал от Lufthansa повышения зарплаты лётчикам на 5,5% в 2022 году. Уже состоялось шесть раундов переговоров объединения с авиакомпанией, но представители организации пока не сделали встречного предложения.