Премьер Норвегии предрёк стране трудный год из-за роста цен на электроэнергию
Норвегию ждёт непростой год из-за увеличения стоимости электроэнергии и ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в беседе с изданием Dagsavisen.
"У нас, в принципе, есть хорошие ресурсы, чтобы пройти через это (кризис. — Прим. Лайфа) и добиться мягкой посадки. Но я думаю, что буду использовать любую возможность, чтобы подчеркнуть, что нас ждёт трудный год", — сказал он.
В материале указывается, что на протяжении всего лета цены на электроэнергию растут, они достигли новых рекордов. А вместе с тем увеличиваются и опасения относительно международного экономического спада, а также ситуации на Украине. По словам премьера, теперь от властей Норвегии потребуется много сил, чтобы преодолеть кризис. Причём трудности, считает он, могут продлиться до трёх лет.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из РФ затронула 12 стран ЕС. Она призвала готовиться к большему сокращению или полному прекращению поставок российского голубого топлива.
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