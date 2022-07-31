Премьер Норвегии предрёк стране трудный год из-за роста цен на электроэнергию

Норвегию ждёт непростой год из-за увеличения стоимости электроэнергии и ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в беседе с изданием Dagsavisen.

"У нас, в принципе, есть хорошие ресурсы, чтобы пройти через это (кризис. — Прим. Лайфа) и добиться мягкой посадки. Но я думаю, что буду использовать любую возможность, чтобы подчеркнуть, что нас ждёт трудный год", — сказал он.

В материале указывается, что на протяжении всего лета цены на электроэнергию растут, они достигли новых рекордов. А вместе с тем увеличиваются и опасения относительно международного экономического спада, а также ситуации на Украине. По словам премьера, теперь от властей Норвегии потребуется много сил, чтобы преодолеть кризис. Причём трудности, считает он, могут продлиться до трёх лет.