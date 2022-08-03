США продадут Саудовской Аравии ракеты на три миллиарда долларов
Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 300 ракет Patriot
Американский Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство США по оборонному сотрудничеству. В соответствующем заявлении ведомства указано, что в общей сложности официальный Эр-Рияд запросил у Вашингтона 300 ракет данного типа.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов", — говорится в заявлении.
Агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в Конгресс США. Американские военные при этом заверили, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность собственной армии.
Ранее, напомним, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.
ТАСС / DPA / Christophe Gateau