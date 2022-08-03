США продадут Саудовской Аравии ракеты на три миллиарда долларов

Американский Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство США по оборонному сотрудничеству. В соответствующем заявлении ведомства указано, что в общей сложности официальный Эр-Рияд запросил у Вашингтона 300 ракет данного типа.

"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов", — говорится в заявлении.

Агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в Конгресс США. Американские военные при этом заверили, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность собственной армии.